視察兒童疫苗施打 鄭文燦：第二劑視中央決策安排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）今天是端午節連假最後一天，桃園市長鄭文燦上午前往桃園巨蛋體育館及桃園區中山國小，視察輝瑞兒童疫苗大型接種站及入校接種情形，他說，未來將視中央決策安排第二劑接種期程。

鄭文燦表示，輝瑞兒童疫苗接種資格為5歲至11歲，包括國小1年級至6年級，以及幼兒園大班滿5歲學生，市府除開設2個大型兒童疫苗接種站，也兼採「校園入校集中接種」模式，幼兒園滿5歲幼生則併入鄰近國小施打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，市府原先規劃6日至10日進行輝瑞兒童疫苗接種，但考量配合端午連假，因此安排學校及醫護團隊提前在3日至5日接種疫苗。全市195所國小、600間幼兒園已陸續接種，5日也安排16所學校入校施打作業，期盼全市兒童疫苗在今天順利接種完成。

鄭文燦指出，幼童感染Omicron病毒風險較高，市府以保護兒童為優先考量，依照中央流行疫情指揮中心現行規定，兒童疫苗須間隔12週才能接種第二劑，中央正在研議是否縮短，市府未來將依中央決策安排接種期程，提升孩子保護力。（編輯：張銘坤）1110605