南橫公路下雨致土石坍方 高雄端僅開放至天池

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公路總局甲仙工務段6日清晨發現南橫公路天池往埡口路段發生土石坍方，因現場邊坡土石鬆動，仍持續有落石，緊急封閉道路，目前高雄端僅開放到天池，台東端僅開放至埡口。（公路總局甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄山區近期午後多雨，南橫公路易有土石滑落，公路總局甲仙工務段今天清晨發現天池往埡口路段有土石坍方，緊急管制封閉道路，目前高雄端僅開放到天池，台東端僅開放至埡口。

高雄有民眾今天上午到了南橫公路天池路段，卻發現道路已管制封閉，因有坍方落石，只能通車到天池，無法通行到台東。

公路總局甲仙工務段對中央社記者表示，今天清晨5時許，保全人員巡邏時發現南橫公路台20線臨105線28.6公里處邊坡有土石坍方崩落，造成道路阻斷無法通行，已派機具分別從高雄、台東2端同步前往坍方處搶修。

公路總局甲仙工務段指出，因現場邊坡土石鬆動，仍持續有落石，南橫公路今天高雄端僅開放至天池，台東端則開放至埡口。

甲仙工務段表示，因梅雨鋒面影響，南橫山區午後常有大雨，目前正根據氣象情資及山區路況討論通行方案，明天巡邏如發現仍持續有落石，不排除本週三或週五採取梅山口至向陽路段提前預警性封閉。

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甲仙工務段上午也發布訊息提醒有意上山的遊客，應事先查詢道路管制時間，避免久候，行經南橫公路也要隨時注意偶發性落石發生，及注意道路兩側設立的公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。

此外，若下雨有濃霧現象，將會影響行車視距，甲仙工務段也呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。同時也要愛護山林，勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土。（編輯：謝雅竹）1110606