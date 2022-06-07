高捷小港林園線環評通過初審 須加強安全評估

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（中央社記者張雄風台北7日電）環保署今天審查高捷林園小港線環評案，開發單位強調高架站設置已獲中油及相關業者同意、未來延伸路段不會穿越中油廠區；環委則要求加強安全評估，建議修正通過、送環評大會審查。

「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位高雄市捷運工程局表示，路線起於高雄捷運紅線R3車站預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園11號公園後爬升，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，長度約11.59公里，設有7站，含6座地下車站、1座高架車站（RL7）。

初審會議時，中油表示捷運軌道鄰近廢氣燃燒塔及台石化氯乙烯高壓槽，高架化可能會有安全風險。

開發單位回應，中油的廢氣燃燒塔及台石化氯乙烯高壓槽與RL7預定站體的距離已達到500至600公尺遠；未來屏東延伸線自RL7站往東延伸，或自RL6站延伸，不會穿越中油廠區土地。

開發單位進一步說明，RL7站若改為地下車站，尾軌將預留工作井，未來屏東延伸線因受限工程條件必須自小港線軌道終點銜接，並直接往東穿越中油廠區。

開發單位並出示5月18日由高捷會同顧問團隊至中油協調RL7站設置方案協調會的結論，最後中油公司、公會及與會下游廠商也都支持捷運小港林園線動工興建。

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環評委員認為，雖然已取得中油同意，仍要求開發單位以量化方式強化RL7站點、沿線施工過程對石化工業區地下管線及周遭廠房安全評估結果及影響等說明，將影響減輕措施及相關承諾確實納入修正。

另外，環委要求全線施工及營運養護階段，禁用除草劑、毒鼠藥、殺蟲劑；施工及營運期間環境監測計畫之黑翅鳶監測頻率改為每月一次；候鳥及過境鳥類監測則於每年9月開始。經開發單位承諾後，本案建議修正後通過初審、將送大會審查。（編輯：李錫璋）1110607