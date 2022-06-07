營造友善職場育兒 補助哺乳室托兒設措施逾千萬

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（中央社記者張雄風台北7日電）勞動部今天表示，即日起至7月15日開放企業申請第2期哺乳室、托兒設施和措施補助；今年第1期已補助55家哺乳室、140家托兒設施或措施，金額分別約新台幣58萬及1486萬元。

為鼓勵雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或提供托兒措施，勞動部勞動福祉退休司今天表示，今年第2期受理雇主補助經費申請，期間自即日起至7月15日止。

勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨指出，今年第1期，哺（集）乳室、共約58萬元；托兒設施或措施補助140家、金額約1486.7萬元，其中已設置設施共9家，另有3家新設立（含1家幼兒園、2家托嬰中心），托兒措施補助（津貼）128家。

根據「性別工作平等法」第23條規定，僱用受僱者100人以上的雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或措施。主管機關對於雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，應給予經費補助。

另依勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位大小，均提供經費補助。雇主設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元．

新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第1年最高經費補助300萬元，設置後或已設置者，每年最高補助改善或更新費用50萬元。

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此外，雇主辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

勞動部表示，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，今年除於6月14、17及24日規劃辦理3場次線上說明會外，並提供免費專家入場諮詢輔導，相關資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網查詢。（編輯：陳政偉）1110607