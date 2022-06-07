「自己的名字」巡迴展 認識原住民傳統命名之美

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（中央社記者張雄風台北7日電）原住民族委員會與各地方原住民族文化館合作巡迴「自己的名字-台灣原住民族傳統命名文化特展」，凱達格蘭文化館為首站，盼透過展覽讓更多人認識原住民族傳統命名之美。

原住民族委員會今天在凱達格蘭文化館舉辦「O ngangan no niyah自己的名字－台灣原住民族傳統命名文化巡迴展」開幕茶會。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）致詞時表示，原住民族能夠登記回復原住民族傳統名字得來不易，期盼透過在各地辦理巡迴展和教育推廣活動，讓更多族人與國人有機會認識原住民族爭取傳統命名的歷史，並感受原住民族傳統命名文化之美。

原民會說明，特展在年初由原住民族委員會與國家圖書館合作推出，備受各界好評，現在由原民會與全國10個地方原住民族文化館合作串聯巡迴，即日起至9月18日在凱達格蘭文化館B1特展室展出。

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原民會說，在凱達格蘭文化館展覽期間，也有復名講座與原運映後座談等系列活動，歡迎對原住民族傳統名字以及原民運動有興趣的民眾踴躍參與。

後續預計在台中市原住民族文化館、台東縣成功鎮原住民文化館、屏東縣原住民文化會館、獅子鄉文物陳列館、宜蘭縣大同泰雅生活館、屏東縣三地門文物館、彰化原住民族生活館、苗栗縣泰雅生活館以及高雄市桃源區文物館等地展出。（編輯：郭諭儒）1110607