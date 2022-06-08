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學生自我傷害預防計畫 加強防墜安全檢核

2022/6/8 11:24
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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部今天表示，已修訂「校園學生自我傷害三級預防工作計畫」，減少校園危險因子、提高保護因子，例如增列學校建築物防墜安全檢核表，由各校設置預防性的安全措施。

教育部今天發出新聞稿，對學生自我傷害的主要成因，以及最常發生自傷事件的高關懷族群，透過實證研究，研擬出因應對策。

學校高樓防墜是一大重點，教育部增列檢核表，由各校對頂樓、中庭、樓梯間易發生憾事的地方，設置預防性的安全措施，例如安全網、監視器、警報系統等。

校園和網路霸凌常是自傷事件的成因，教育部鼓勵各校將壓力因應、挫折容忍力、危機處理等議題納入課程教學，也可透過各種生命體驗活動，提升學生的心理健康。

另外，也持續透過輔導人員、教師的進修，加強辨識與關懷學生心理狀況的能力，並和教官、行政人員、學生幹部、志工、家長等，一起組成「守門人」，建構校園安全網絡。

教育部表示，近期將彙整各校優良措施案例，透過工作坊或研討會交流經驗。並以定期統計分析，檢核相關計畫落實辦理情形及成效。（編輯：陳政偉）1110608

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