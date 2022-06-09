吳德榮：鋒面影響至11日 防致災降雨

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮表示，11日前滯留鋒在台灣附近南北徘徊，仍有累積致災降雨潛勢；12日鋒面北移，降雨空檔時間增長；13、14日鋒面在台灣北部海面，西南季風影響中南部有雨、花東有焚風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨觀測資料顯示，「滯留鋒」雲帶仍在台灣附近，其中有對流胞消長，伴隨較強降水回波。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至11日滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生，累積致災降雨的潛勢。

吳德榮表示，12日滯留鋒逐漸北移，空檔時間增長，午後局部地區有較大雨勢，仍應注意。今日北台灣較涼，其他地區高溫可達攝氏30度。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日滯留鋒在台灣北部海面，西南季風偏強，迎風面中南部易降雨，山區午後亦有局部陣雨；背風面北部、東半部平地晴熱，花東則有焚風現象，注意攝氏36度以上高溫。

吳德榮說，預估15日鋒面接近，台灣附近水氣增多，大氣很不穩定，有利對流系統發展，仍有明顯雨勢，需持續觀察。（編輯：謝雅竹）1110609