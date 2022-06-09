高科大夫妻檔學生假日進修 畢業雙喜臨門迎二寶

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）畢業季來臨，高科大附設進修學院今年畢業生中有一對年輕夫妻檔，利用假日通勤進修，充實專業知識，巧的是2人畢業正好迎來家中二寶誕生，先生李建諄直呼時機真巧，可說是雙喜臨門。

國立高雄科技大學發布新聞稿指出，李建諄和太太謝靜宜在台鐵服務，非本科系出身的2人，進入台鐵後，再報考高科大進修學院二技假日班學程，充實專業知識。

李建諄原本只是跟著太太一起進修，後來發現透過學習，開始理解以前考試硬背的土木知識，並能與實務工作結合。謝靜宜跟隨先生腳步考取台鐵，企圖心旺盛的她，希望充實土木方面專業，順利取得土木系學士學位後，還想更上層樓，一圓碩士夢。

夫妻倆每週從屏東開車到高雄上課，已育有1子的謝靜宜說，犧牲這2年休假陪伴孩子的時間，週六甚至需要加班，有點忙不過來，但回想起來「還是挺值得的」。

2人畢業後，謝靜宜也準備待產，迎接第2個寶寶到來，可說是雙喜臨門。進修期間從懷孕到生產，2人皆抱持順其自然態度，「沒想到時間安排得剛剛好」，先生李建諄笑說，要是再早一點報到，可能會手忙腳亂。

高雄科技大學表示，進修學院今年共有304名畢業生，除了一對夫妻檔，還有一對兄弟檔，另有2人榮獲終身學習獎。

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其中1名獲頒終身學習獎的蔡火炎今年60歲，有4個孫子，每週從嘉義驅車到高雄上課。他說，原本以為在職班很輕鬆，其實不然，老師的要求很高，每堂課的報告有如專業論文訓練，讓他受益良多，能夠順利畢業，感到很光榮。

高雄科技大學附設進修學院的學制，有專科以上學歷或高中職畢業後從事相關工作經驗5年以上即可報名。校務主任林銘哲說，來進修的學生因有工作經驗，動機和目標明確，取得學士後，繼續攻讀碩專班者不在少數。（編輯：謝雅竹）1110609