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長榮獲肯定 奪全球五星航空公司等3大獎

2022/6/9 17:12（6/9 18:01 更新）
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長榮航空再獲國際肯定，得到全球知名航空乘客體驗協會（APEX）頒發「東亞最佳航空」、「全球最佳客艙服務」及「全球五星航空公司」3大獎項。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月9日
長榮航空再獲國際肯定，得到全球知名航空乘客體驗協會（APEX）頒發「東亞最佳航空」、「全球最佳客艙服務」及「全球五星航空公司」3大獎項。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）長榮航空再獲國際肯定，得到全球知名航空乘客體驗協會APEX（Airline Passenger Experience Association）頒發「全球五星航空公司」等3個獎項。

長榮航空今天發布新聞稿表示，APEX於8日在愛爾蘭都柏林舉行頒獎典禮，長榮航空再次獲得全球旅客肯定，榮獲乘客評選「東亞最佳航空」、「全球最佳客艙服務」及「全球五星航空公司」等3大獎項。

長榮航空指出，APEX針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班的乘客，以全球及區域等類別，評比項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」填寫問卷，調查結果提供專業的外部審核公司查驗。

長榮航空自2018年開始，4度被評為「全球五星航空」、蟬聯2屆「東亞最佳航空」，今年也榮獲「全球最佳客艙服務」的肯定。

長榮航空表示，長榮航空在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間從未停下腳步，持續在精進服務及嚴謹防疫間取得平衡點，同時朝向2050淨零碳排的目標邁進。

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長榮航空為提供更安心、優質的搭機體驗，7月1日以後出發航班的旅客，皆可於班機起飛前21天內登入行程管理查詢機上菜單及飲品，其中皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙及部分航線豪華經濟艙的旅客更可於查看菜單後直接預訂主餐，訂餐服務會於班機起飛前24小時截止。

另因應近年興盛的Podcast熱潮，長榮航空機上娛樂系統也將於7月新增Podcast，提供多元化選擇。（編輯：張雅淨）1110609

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