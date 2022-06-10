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澎金馬及午後中部以北山區 留意局部較大雨勢

2022/6/10 08:15
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（中央社台北10日電）中央氣象局今天表示，台灣各地偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北山區留意有局部較大雨勢；澎湖、金門、馬祖亦有局部較大雨勢發生機率。氣溫方面，白天各地高溫約攝氏30至33度。

氣象局網站發布訊息指出，今天鋒面逐漸北移及西南風影響，台灣各地偶有局部短暫陣雨或雷雨，但午後中部以北山區應留意可能有局部較大雨勢；澎湖、金門、馬祖亦有局部較大雨勢發生的機率，清晨澎湖及馬祖已有局部大雨發生。

氣溫方面，清晨台灣各地體感舒適，低溫約24至26度，白天各地高溫約30至33度，未下雨時體感較為溫暖悶熱。

此外，今日金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊；下午起桃園至苗栗及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區易有較強陣風，也請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天鋒面逐漸北移及西南風影響，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110610

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