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助承租業者 台鐵：6至8月租金可延到9月底繳交

2022/6/10 14:27
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（中央社記者余曉涵台北10日電）台鐵局今天表示，相關承租業者的6月至8月租金，可延長到9月底前繳交，延長期間免收滯納金，已收的滯納金將無息退還。

台鐵局發布新聞稿指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，民眾出門意願降低，台鐵局承租業者經營也受影響。

台鐵局說，為緩解承租業者經營壓力，與台鐵局或轄屬單位簽訂租賃或促參契約的承租業者，可用書面方式提出申請緩繳今年6月至8月（3個月）的租金及定額權利金，可延長至9月底繳納。

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台鐵局說，延長期間免收滯納金，倘已收取的滯納金，無息退還，另外，如果承租人屬得招商經營業者，台鐵局要求該承租人須填具承諾書，承諾給予其招商店家相同或優於的緩繳期間，希望共同渡過難關。

台鐵局指出，為感謝承租業者在疫情升溫、人力吃緊的情況下，仍持續營運提供完善服務，台鐵局後續將持續配合中央政府振興政策及措施，予以業者協助。（編輯：管中維）1110610

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