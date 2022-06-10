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台中確診數全國最多 市府估下週達高峰後下降

2022/6/10 18:15（6/10 18:36 更新）
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台中市衛生局長曾梓展10日在市府疫情記者會中，以北部與中南部的確診曲線圖評估未來疫情，預估下週13日至15日將達到第4個高峰並慢慢下降。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月10日
台中市衛生局長曾梓展10日在市府疫情記者會中，以北部與中南部的確診曲線圖評估未來疫情，預估下週13日至15日將達到第4個高峰並慢慢下降。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市今天本土確診COVID-19個案數全國最多，台中市衛生局長曾梓展說，預估下週13日至15日將達到第4個高峰並慢慢下降；另市府採購的一批快篩試劑有瑕疵，拿到的市民可換貨。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，台中市副市長令狐榮達在會中公布，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案1萬32例，從確診數看，台中仍然是疫情高原期，呼籲大家做好防疫措施。

曾梓展則以北部與中南部的確診曲線圖，分析未來疫情，以新北市為例，從5月7日迎來第1個高峰，到5月26日最後1個高峰後確診人數慢慢下降，週期大約19至21天。

曾梓展表示，台中跟高雄、台南高峰雷同，台中市在5月26日出現第1個高點後，預計下週13日至15日達到第4個高峰並慢慢下降，而台中確診人數增加曲線較北部緩和，醫療量能也較能負荷。

曾梓展呼籲民眾接種疫苗，無接種疫苗者染疫死亡率為接種3劑疫苗者的6.7倍，而疫苗追加劑接種者也較未接種者在染疫後，可降低85.1%的死亡率。

由於有民眾反映部分快篩試劑檢測後控制線（C線）沒有出現，曾梓展表示，經市府再次驗證，發現市府採購的一批富樂（Flowflex）快篩試劑確實有瑕疵，總計33萬劑。

曾梓展指出，追查有3批市民拿到此批號試劑，共發出2萬9300劑。首先是5月25日至6月9日於台中醫療院所施打疫苗的65歲以上民眾及55歲以上原住民，約2萬多人領到，民眾可攜帶這批號未使用的快篩試劑或小黃卡，到台中30區衛生所換貨，換貨時間至30日止。

曾梓展說，另外2批拿到瑕疵試劑的民眾是長照機構及幼兒園員工，約9300劑，市府會透過指定物流回收，並主動配送新的快篩試劑。（編輯：郭諭儒）1110610

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