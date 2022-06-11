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鋒面影響 吳德榮提醒注意劇烈降雨

2022/6/11 08:56
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（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮表示，今天受到滯留鋒影響，有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天滯留鋒影響，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，應注意氣象局特報。

吳德榮表示，明天滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，需注意，明晚起天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗，熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意極端高溫（攝氏36度以上）的出現；迎風面中南部則有局部短暫陣雨，山區午後亦有局部陣雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，15日滯留鋒南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨。

16、17日滯留鋒再向北移，太平洋高壓並未增強西伸，反而南方水氣增多，大氣很不穩定，有利強對流發展，尤其以午後機率高於其他時間，仍為多雨的型態，需持續觀察。（編輯：黃世雅）1110611

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