COVID-19疫情狀況 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北11日電）國內COVID-19疫情延燒，死亡數連日創單日新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時開記者會說明國內疫情狀況及防疫措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增6萬8311例COVID-19本土病例，553例中重症，其中213人死亡，死亡數再創單日新高。

根據中央流行疫情指揮中心統計，全國COVID-19確診率約11.69%，台北、新北、桃園疫情高峰已過去，持續緩降，但台中、台南、高雄因確診率相對低，現在仍處於高峰。

重症個案方面，昨天新增1例兒童重症個案，也是國內第3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，這名6歲女童沒有慢性病史，在確診後25天開始連續7天發燒且有嘔吐、腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、結膜紅、草莓舌、四肢末端浮腫、脖子紅疹等症狀，緊急收住兒科加護病房用免疫球蛋白和類固醇等藥物治療，當晚就退燒、血壓穩定，目前恢復良好，仍在加護病房持續觀察治療。

為降低兒童染疫死亡風險，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天下午開會決議將兒童COVID-19疫苗接種間隔從現行12週縮短至4週，最快6月下旬實施，但不開放混打。

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另外，考量第一線醫療人員染疫風險高，會中也決議開放第一類醫事人員接種第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑，與前一劑間隔須滿5個月，最快6月中開打。

全球COVID-19疫情未歇，近日傳出Omicron變異株BA.4、BA.5亞變種疫情在歐美升溫，傳播力恐更強。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2仍是全球主流病毒株，國內約占96%，至今尚未驗出BA.4和BA.5，並強調現有疫苗雖然保護效果會減退，但預防重症的效果不會因此減弱。（編輯：陳政偉）1110611