劉揚偉差點成為老中醫 4點經驗勉勵學子

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（中央社記者賴言曦台北11日電）鴻海董事長劉揚偉今天出席國立陽明交通大學畢業典禮，他致詞時提出轉念、做好自己、勤奮及終身學習、知足與感恩等4點勉勵畢業生，也提到要進入鴻海，條件是要有熱情跟勤奮。

劉揚偉笑說，2001年在美國創業的IC公司上市後，他一度想去學西醫，但不想考試，所以改念中醫，但要入學時看到同學都很年輕，深怕畢業後成為「不是經驗老道，是年紀很老」的「老中醫」，因此放棄。

除了分享自己與醫學擦身而過的故事，劉揚偉也以自身經驗，對畢業生提出「轉念」、「做好自己」、「勤奮及終身學習」、「知足與感恩」等人生哲學，作為勉勵。

劉揚偉表示，他在美國任職時，當地同事天天來跟他抱怨，每次長達2小時，讓他一度不想去上班；後來他轉念把同事的抱怨當練習英文，反而更有收穫。年輕人常抱怨薪水不夠高、環境不夠好，如果停止抱怨，就更可能成功。

劉揚偉說，他和太太赴美留學時，日子一度過得很清苦，當時有很多同學環境都比他好，但他仍堅持自己的步調完成計畫，如今發展得比其他同學好，「你有你的步調，堅持在你的步調」。

劉揚偉提到蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2005年在史丹佛大學畢業典禮演講的結語 Stay Hungry, Stay Foolish；他說，這句話等於「終身學習」，這個道理相當重要。

他表示，在未來人生道路上一定會遇到困難跟成就，但無論如何都要用感恩、知足的心態來應對，雖然聽起來有點八股，但卻是他在人生中相當重要的經驗。（編輯：黃瑞弘）1110611