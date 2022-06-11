陳時中：抗疫如摸石子過河 入境檢疫縮短邁大步

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北11日電）指揮中心今天宣布，15日起入境檢疫天數將縮短為3天。指揮官陳時中說，過去2年指揮中心「摸著石子過河」謹慎地往前走，這次開放是很大的一步，順利後將加快腳步。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，6月15日起抵台的航班旅客，入境檢疫將從7天減為3天並接續4天自主防疫，每週限額2.5萬人次。

陳時中指出，面對疫情，指揮中心過去2年多來都「摸著石子過河」謹慎地往前走，逐步將入境檢疫天數從14天縮短為10天、再縮短為7天，最近又將縮短為3天，這是很大一步。

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陳時中說，目前每週入境人數約落在1.8萬人至2萬人之間，考量入境檢疫鬆綁勢必會有更多人入境，因此也將每週入境限制在2.5萬人次，看看這麼做對於染疫率、管理等層面上能否上軌道，只要這一步成功，後續就能加快腳步，但仍要一步步走。

他也指出，為了方便管理，新的入境檢疫措施適用所有人，不限商務客，邊境也暫未開放觀光旅遊旅客，只是為了讓現在就可以入境的旅客隔離天數短一點，增加便利性。（編輯：張芷瑄）1110611