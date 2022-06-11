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募集穿山甲糧食 竹縣：蟻窩已充足、1隻野放

2022/6/11 16:46
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹縣政府日前救援2隻遭野狗咬傷的穿山甲，但因糧食不足向外募集蟻窩。新竹縣政府農業處表示，目前蟻窩數量充足，有一隻穿山甲傷勢穩定已野放。

新竹縣野生動物救傷站有2隻重傷穿山甲住院救治中，但蟻窩數不足導致穿山甲有「斷糧」危機，新竹縣政府農業處日前公開募集蟻窩，截至目前數量已充足。

新竹縣政府農業處長范萬釗接受中央社記者電訪表示，台灣人很有愛心，在得知有動物受傷需要幫助，都會提供資源，近兩天不斷接獲鄰近縣市民眾的通報，派員前往摘取蟻窩。

范萬釗表示，「舉尾蟻」築巢於樹上，好找尋、方便取得也容易保存，但穿山甲若只有吃舉尾蟻可能會營養不均，因此這只是過渡時期的做法，仍希望穿山甲早日康復、野放。

范萬釗說，2隻受傷住院的穿山甲疑遭野狗咬傷，其中一隻傷勢穩定，經評估已經野放，而另一隻尾巴遭咬斷、傷勢嚴重，目前仍在新竹縣野生動物救傷站治療，將評估狀況後再擇日野放。

新竹縣政府農業處呼籲，民眾若發現活動力正常且無外傷的穿山甲，勿干擾或帶回家，若有出現外傷或活動力不佳，可盡快通報縣府前往救援。（編輯：李錫璋）1110611

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