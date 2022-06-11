南橫公路天池至埡口 12至13日封閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣11日電）受到連續降雨影響，南橫公路天池至埡口段6月12至13日封閉，14日開放和管制路段將滾動式檢討。

公路總局關山工務段下午公告，近期高雄山區午後連續降雨，台20臨105線28.6k處今天發現上邊坡尚有許多破碎土石堆積隨時有向下坍滑趨勢，且自中午起大雨及濃霧產生，影響監看落石及用路人通行安全狀況，為行車安全考量，甲仙工務段已於中午12時緊急封閉天池至埡口路段。

為維護用路人通行安全，12至13日南橫公路高雄西端僅開放至天池，台東端僅開放至埡口路段，台20臨105線28.6k處將於施工安全狀態下盡速完成邊坡修復，如有東西二端來往旅遊的用路人可利用南迴公路通行。

另外，12和13日南橫東西兩端開放時間調整為上午7時至中午12時，下午2時車輛須離開管制路段，下午2時過後路段淨空。

高雄梅山至台東向陽路段14日後開放時間及開放路段，將俟後續28.6k邊坡整治進度及明霸克露橋鋼便橋通行安全評估最新現場狀況及氣象情資持續滾動檢討，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，避免等候。（編輯：郭諭儒）1110611