推廣能源教育 台電電幻1號所發表風車綠能教具

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（中央社記者曾智怡台北11日電）台電今年聯手創新教育團隊和大學，共同研發風車綠能跨學科教具；台電表示，預計走入40所以上學校，推廣綠能教具，讓電幻1號所成為移動式的綠電知識輸出站。

電幻1號所位於板橋、開館逾2年，為全國首座綠能主題展覽館，地底下是一年供應新北市超過6億度電的變電所。

台電今天下午在電幻1號所舉辦「綠潮世代教案教具發表會」，今年聯手創新教育團隊「雜學校」及教育部國教署所屬台灣師範大學自然科學團隊，共同研發風力發電主題能源跨學科教具，現場邀請近20位國中小學生一起手作體驗，組裝風車自己發電。

台電發言人吳進忠表示，台電近幾年嘗試透過多元的方式推廣綠能議題，將能源融合科技、藝術、設計等各種不同的領域，盼提供對民眾更有感的教育體驗。

台電說明，去年首度發表「能源撲克」等再生能源系列教具，將能源知識融入手作遊戲，廣受校園師生及家長口碑迴響，至今已發送近4000套教具。今年再生能源教具發想於經典小說「唐吉軻德」中的風車，運用模組化設計導入風力發電概念，並經過師生回饋後，創造出「風力士」、「風之光」、「能來風」3大風車系列教具。

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作為雜學校教具研發顧問，同時負責本次教具發想的麗山高中老師吳明德說明，本次風力發電綠能教具整合渦輪葉片、發電機到地球科學等一系列知識，除具學理也可培養學生跨域思維能力，亦符合108課綱素養導向目標。

台電表示，後續會將這套全新開發的風電綠能教案教具帶入全台各級學校。召集人姚清發教授指出，今年將走入40所以上學校，透過第一線專業師資推廣綠能教具，讓電幻1號所成為移動式的綠電知識輸出站。（編輯：張均懋）1110611