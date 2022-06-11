私校退場基金補助學生安置費用 擬以2000萬為限

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（中央社記者陳至中台北11日電）私校退場條例公告後，教育部緊鑼密鼓修訂子法，近期預告的退場基金補助墊付辦法草案，補助學生安置費用，每校擬以2000萬元為限，可用於轉學後增加的交通費和住宿費等。

「私立高級中等以上學校退場條例」5月公布後，教育部展開相關子法修訂程序。「聯合新聞網」今天晚間報導，教育部於6月2日預告「私立高級中等以上學校退場基金補助墊付辦法」草案，學校可向退場基金申請「補助」，用於安置學生所需的鐘點費、導師費、教學助理費、場地使用費。學生轉到其他學校後衍生的交通費、住宿費等，也涵蓋在內。

教育部在草案中，將補助上限訂為新台幣2000萬元。教育部今天以文字向媒體解釋，訂出2000萬元是參照之前各校實際需求，目前申請補助案例中，所需費用都未超過2000萬元。

另外，如果可用資金無法維持3個月經常性支出，學校也可向退場基金申請「墊付」，費用不能超過最近一次決算數。這筆錢可用於教職員薪資、保險費、超額年金、退休金、資遣費等，需在學校完成解散清算前，將款項償還給退場基金。

教育部表示，退場基金在今年5月底為止，已執行1億4878萬元，結餘23億9290萬元，未來會再依實際需求，逐年撥入更多經費。

截至今年6月，曾有5校向退場基金申請「補助」學生安置費用，包括高美醫專、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院。（編輯：郭諭儒）1110611