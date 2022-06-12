劉揚偉：年輕人知道想要什麼很重要 別怕走不一樣路

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）鴻海董事長劉揚偉今天出席國立陽明交通大學新竹校區畢業典禮，致詞時他分享了自己過去40年從就業、再學習到創業的歷程，他表示年輕人知道自己想要什麼很重要，有機會可以走出去，也不要害怕跟同學或朋友走不同的路。

劉揚偉昨天在陽明交通大學北投校區對畢業生提出「轉念」、「做好自己」、「勤奮及終身學習」、「知足與感恩」等人生哲學，作為勉勵。今天在新竹光復校區時提出，希望同學「畢業典禮即開業典禮」，要年輕人一定要多看看。

有學生提出「先工作或讀研究所感到迷惘？」疑問，劉揚偉說，自己高中時對音響很有興趣，念大學就是想要自己做音響，在學4年期間做了80部音響，選修課程也是以與音響相關為主，電腦科學領域則只修了2堂，也沒有花太多時間在這領域。

音響設計工程師理所當然成為他畢業後第一個工作，後來他意識到工廠搬到關渡，客戶也從開發國家到未開發，價格一路下滑，想想這趨勢不對；毅然轉換跑道，進到惠普（HP）改行電腦維修，透過書本研究學習一年後，自認知識充足，沒想到有一天與新進的交大實習生學弟聊完後，驚覺原來還有很多新的知識是自己沒學過的，相當震撼，推動他再次換跑道。

劉揚偉這次挑戰到IC設計領域，當時進到宏碁設計公司，也成功完成幾個艱難任務，包括讓IBM5550可以使用中文的系統修正，當初IBM的人還難以置信能成功，也讓劉揚偉覺得大廠一個小更動就得耗費這麼多精力解決，不能這樣下去，這段經驗讓他決定要出國留學，後來到南加州大學再讀書。

從台北到美國南加州，有之前學弟的刺激，他說自己到南加州大學念研究所時什麼都想學，選修一些蠻困難的學科，跟很多同學選的課完全不同，他發現不少大學直接去讀研究所的同學的選課是以那些好畢業為首要考量，這是截然不同的，他認為「知道自己想要什麼很重要。」

「年輕人一定要多看看，不要太短視」，劉揚偉認為，現階段台灣在某些產業具領先地位，學子有很好的就業機會，但台灣不會永遠領先，還是鼓勵年輕人有機會可以走出去，也不要害怕跟同學或朋友走不同的路。（編輯：黃國倫）1110612