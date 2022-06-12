原民捕魚祭疫情從簡 花蓮市各部落以祈福祭儀

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受疫情影響，花蓮市原訂今年舉辦的聯合捕魚祭取消，改由各部落自行辦理，為避免群聚可能衍生感染，各部落改以祈福傳統祭儀。花蓮市長魏嘉賢（後左3）到吉寶竿部落和頭目等人以祈福祭儀感謝祖靈。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮12日電）受疫情影響，花蓮市原訂今年舉辦的聯合捕魚祭取消，改由各部落自行辦理。為避免群聚可能衍生感染，各部落捕魚祭的溪邊撒網及陸上趣味撒網活動也都取消，改以祈福傳統祭儀。

捕魚祭是阿美族人向海神及天地神靈感恩，希望能捕獲豐富的魚蝦並祈求生活平安，每年6月舉辦，花蓮市則是每兩年舉辦一次聯合捕魚祭。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情今年4月再度爆發，因此原訂的聯合捕魚祭改由各部落自行辦理；經各部落頭目討論研議後，決定向祖靈祈福稟告的祭儀不變，是否提供與傳統祭儀相關的食物給族人，則由各部落自行決定。

捕魚祭時，花蓮市各部落族人最期待的就是在溪邊一字排開同步撒網的競技，只是這樣壯觀的畫面，因為疫情嚴峻，今年看不到了。

雖然男人沒有下水撒網捕魚，族人無法併桌同歡，讓大家有些失望，但大多數的族人認為，疫情太嚴重了，這個時候沒有比健康更重要的事，所以祖靈是可以諒解的。

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花蓮市昨天和今天有12個部落自行舉辦捕魚祭，大多數部落以祈福儀式向祖靈稟告無法舉辦捕魚祭的原因，有些部落則在儀式前兩天先至鄉下的溪邊撒網捕撈吳郭魚，並準備了「都侖」等傳統食物讓來參加捕魚祭的族人帶回家享用。

花蓮市長魏嘉賢到吉寶竿部落和頭目等人以祈福祭儀感謝祖靈，他說，部落裡長者居多，若因群聚活動而發生感染情事，會擔心老人家健康，感謝部落頭目及族人體諒。也希望有更多年輕人返鄉，回到自己部落了解文化傳承的重要，進而以行動來支持傳統文化祭儀。（編輯：孫承武）1110612