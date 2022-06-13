吳德榮：西南季風影響迎風面短暫陣雨 花東防焚風

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮表示，今明2天西南季風影響，花東可能有焚風，西南部則有局部短暫陣雨；15日滯留鋒南下，各地防陣雨或雷雨；16日起鋒面逐日北移，留意午後對流發展及較大雨勢。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天西南季風影響，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意極端高溫出現；迎風面西南部偶有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，15日滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮說，16至19日滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。（編輯：黃世雅）1110613