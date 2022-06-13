台北大學攜手宏匯集團BOT案 打造都會型校園

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（中央社記者吳家豪台北13日電）國立台北大學為活化台北民生校區資產，採BOT方式公告徵求民間機構投資新建並營運，經甄審委員會評選由宏匯公司籌組的宏匯民生合作聯盟獲得最優申請人資格，今天舉行簽約儀式，將共同打造都會型校園。

代表簽約的宏匯集團董事長許崑泰表示，台北大學不僅是推動台灣產業交流的先行者，更是對台灣社會發展最有貢獻的大學之一。宏匯集團將與台北大學攜手實踐連結社會、連結校友的願景。

宏匯集團指出，此案將新建3棟建築物，分別為校友會館、多功能運動場館及產學合作中心，總興建樓地板面積超過5萬平方公尺，投資總額新台幣30.72億元，預計2026年完工啟用。

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依據雙方簽署的開發經營契約，台北大學將獲得2億元的開發權利金，及營運期間預估每年至少2897萬元的土地租金及營運權利金收入。宏匯民生聯盟還將提供800萬元支應學校購置多功能運動場館設施設備，並每年捐助至少200萬元支持學校進行產學合作專題。

此外，雙方將共同推動以「商業創新」為主的產學合作，初步以「智慧零售創新應用」、「永續環境與智慧建築」、「運動科技與健康監測」及「深度學習與人工智慧」為發展方向。（編輯：張均懋）1110613