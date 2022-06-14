遊艇與動力小船駕駛測驗 增加偷渡、動保情境題

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部航港局今天發布新聞稿，遊艇與動力小船駕駛測驗已重新修正，以簡單、淺顯的文字描述，避免考生死背題庫，同時增加偷渡、動物及海洋保育等情境題。

航港局表示，為提升遊艇與動力小船駕駛訓練機構教學品質，落實航行安全與環保教育，朝符合時宜與實務需要的方向修正測驗題庫。新題庫針對同一題目改用多元題型呈現，以簡單、淺顯的文字進行描述，避免考生死背題庫。

考量遊艇與動力小船駕駛執照的測驗需60天前提出申請，航港局已在2月公告新題庫，6月的考題首次採用。

航港局說，新題庫刪除大量過於專業的中級引擎知識及引擎細部零件與保養等相關考題，增加配合時事，包括偷渡、動物保育的實務情境題；另也增加海洋保育試題，並同步完成英譯作業，協助外籍人士應考。

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航港局說，動力小船為20噸以下，主要用於客、貨運送、漁業或工作用途等營業形態的小型船舶；遊艇主要為娛樂使用，不得從事動力小船的營業型態，僅可自用，或是提供出租及俱樂部方式使用。

航港局統計，每年約有2000多人報考遊艇或動力小船，目前取得遊艇執照的人數約2萬多人，擁有營業用動力小船執照約3萬多人，具自用動力小船執照約8000人。（編輯：張芷瑄）1110614