防網路性暴力「5不4要」 列課綱重要議題

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（中央社記者陳至中台北15日電）現在學生是「數位原住民」，一出生就身處於網路時代，易遭誘騙外流私密影像、數位跟蹤騷擾等。教育部已將防範網路性別暴力列入課綱重要議題，積極宣傳「5不4要」原則。

網路科技普及，網上的惡意文字或圖片影音，常帶給當事人難以回復的傷害。年輕學子較缺乏經驗和求救管道，尤其容易受害，韓國「N號房事件」誘騙兒少上傳私密照片，就是一個血淋淋的例子。

教育部今天發布新聞稿指出，防治數位、網路性別暴力已列入中小學課程綱要的「性別平等重要議題」，須融入課程教學當中。國民及學前教育署近來積極辦理教師研習，並發展課程教案示例，讓各校參考運用。

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教育部指出，防範網路性暴力有「5不4要」，包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害，以及要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方。

教育部指出，如果私密影像遭外洩網路，目前已有管道可協助將影像下架，勇敢「求助」是解決問題的第一步。「性別平等教育法」第21條也規定，性別暴力事件的雙方當事人若為學校師長、學生，學校依法須進行校安通報。（編輯：陳政偉）1110615