制服不得強制繡姓名 教育部正式發函各校

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（中央社記者陳至中台北16日電）校服繡姓名議題引起社會關注，教育部今天證實已正式發函各校，要求於111學年度開始前，透過民主程序討論校內規章，須尊重學生意願，不應強制且不能有性別差異。

時代力量黨籍立委王婉諭15日在臉書發文指出，仍有5成國高中要求學生制服繡名字，不合時宜的規定早該廢除。經教育部邀集各方團體討論，日前得到共識，認為校服繡姓名應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異。

這項議題引起社會關注，台灣青年民主協會（青民協）15日聲明，肯定教育部的作法，希望將繡姓名的權利交還學生自主決定，並提到曾有學生因制服上的姓名，被陌生人肉搜、傳騷擾訊息。部分學校要求男性要繡姓名，女性則不用，也明顯違反性別平等教育法。

教育部今天向中央社證實，已於15日下班前正式發函給各縣市政府和教育部主管國立學校，具體要求在校服繡姓名規範上，各校須尊重學生意願，不應強制且不應有性別差異。

教育部要求在111學年度（今年8月起算）開始前，透過各校「服裝儀容委員會」收集學生意見，並一併考量家長、教師意見，訂定校服規範。

台北市成功高中學生曾提案刪除「制服左側口袋縫繡姓名」的規定，順利通過服儀委員會，卻在校務會議中被投票否決。

教育部在公函中明確指出，除有明確違反法規的情形外，校務會議不得修改服裝儀容委員會審議通過的內容。（編輯：陳政偉）1110616