私校退場雙軌恐被鑽漏洞 教育部：計畫須送審

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（中央社記者陳至中台北16日電）全教產憂心私校退場雙軌制，恐被鑽漏洞，呼籲依「私校法」退場應比照「退場條例」精神，明定資遣費、慰助金。教育部今天晚間回應，依法停辦計畫須送審，會維護師生權益。

「私立高級中等以上學校退場條例」5月公告後，私校退場形成雙軌制，近日傳出多所私校打算在被列入專案輔導前，先一步循「私立學校法」退場，藉此爭取較多的彈性。

全國教育產業總工會（全教產）今天在立法院中興大樓召開記者會，理事長林碩杰指出，私校為避免循退場條例被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等，恐提前「自我了斷」，走私校法退場路線。

全教產呼籲，私校法應比照退場條例的精神，明定教職員工的資遣費、資遣慰助金、離職慰助金、退休慰助金等，且支付條件應優於退場條例，避免私校故意提前退場。

對此，教育部以文字回應中央社，學校依私校法主動申請停辦，須提停辦計畫送審，教育部仍會以維護教職員工生權益為前提，依相關法令規定審查教師離退的規劃。

教育部也強調，私校如果辦學明顯有問題，且未能主動規劃改善，教育部就會依照退場條例積極處理。（編輯：管中維）1110616