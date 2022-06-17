國道通行費欠費簡訊無繳費連結 小心別上當

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部高速公路局今天提醒，國道通行費欠費簡訊只是善意提醒繳費，並無繳費連結，小心不要上當。

高公局發布新聞稿，近期發現不法人士冒用國道通行費到期繳費通知簡訊，要求用路人下載APP或點選網址進行繳費的詐騙手法，事實上，國道通行費欠費簡訊只是善意提醒繳費，並無繳費連結。

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高公局說，用路人繳付國道通行費前，可下載遠通電收ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費，有疑慮可洽遠通客服專線（02-77161998）或Line客服（ID：@etcservice）詢問。

高公局表示，用路人行駛國道的通行費，鼓勵用路人以申辦「銀行自動儲值」方式繳費，只要eTag帳戶餘額低於新台幣120元，會自動從信用卡或銀行帳戶儲值400元至eTag帳戶，免付手續費又享有通行費9折優惠，目前合作的金融機構包含遠東商銀、台新銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、中國信託商業銀行。（編輯：管中維）1110617