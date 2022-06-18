東京台僑辦「台灣小祭」 盼雙邊觀光早日正常化

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留日東京華僑總會主辦的「台灣小祭」活動17日開幕（圖），舉辦至19日，地點位於東京車站附近的商業設施KITTE地下一樓。會場販售台灣美食、介紹台灣的書籍等。（讀者提供）中央社 111年6月18日

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（中央社台北18日電）留日東京華僑總會正在鄰近東京車站的地下街舉辦為期3天的「台灣小祭」活動，介紹台灣美食、觀光等。參與開幕式的台日人士及民眾都表示，期盼能早日重啟台日觀光往來。

中華民國留日東京華僑總會主辦的「台灣小祭」旨在介紹台灣魅力，活動從17日至19日在東京車站附近由日本郵政營運的商業設施KITTE地下一樓舉辦。會場除了販售肉粽、蘿蔔糕、刈包、胡椒餅、台南東山咖啡等美食外，知名Youtuber阿倫特別出攤，宣傳自己的品牌和推廣台灣烏魚子。

會場也設有書攤，販售介紹台灣文化、觀光資訊的書籍。「哈台」的日本民眾安村美佐子努力在會場上推銷旅居台灣多年的日本作家片倉佳史及片倉真理夫妻撰寫有關台灣的書籍。

留日東京華僑總會會長張君成受訪時表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，旅居海外的僑胞即便想回國也回不了，因此決定舉辦很像是回台灣的活動，希望透過美食和一些生活文化、書籍，讓大家能享受回台灣的感覺。

特地前來參加開幕式的駐日副代表李世丙受訪表示，有很多日本朋友都詢問什麼時候能去台灣，但礙於台灣目前的疫情狀況，暫時無法開放外國旅客入境，只能請這些日本朋友稍微忍耐一下。

他說，這次舉辦的活動提供台灣美食、電影、觀光宣傳，可讓日本朋友體驗台灣魅力，也可藉此一解目前無法去台灣、思念台灣的情愁。

日本中華聯合總會總會長朱恭亮也在開幕式致詞中提到，在疫情前，訪日的台灣觀光客有400多萬人，訪台的日本觀光客有200多萬人。每6個台灣人就有一個到過日本；每70多個日本人中就有一個造訪過台灣，期待疫情平息後台日人員往來熱絡的情況能恢復。

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福島縣磐梯町是「台灣小祭」活動合辦單位，在會場上設攤宣傳當地的酒、白米、蜂蜜等。福島縣磐梯町商工觀光課長石部正國表示，期待以這項活動做為促進該町與台灣友好關係的開端。

他說，疫情發生前，有很多台灣人到福島縣磐梯町滑雪、旅遊，但受疫情影響，這幾年間沒有台灣觀光客前來旅遊，現在疫情漸漸平息，希望台灣觀光客能再度來訪，磐梯町有滑雪場、高爾夫球場，值得一遊。（編輯：周永捷）1110618

留日東京華僑總會會長張君成（圖）表示，受到COVID-19疫情影響，海外僑胞目前即便想回國也回不了，因此決定舉辦很像是回台灣的活動「台灣小祭」。（讀者提供）中央社 111年6月18日

留日東京華僑總會17至19日在東京車站附近主辦宣傳台灣魅力的「台灣小祭」活動，福島縣磐梯町是合辦單位，設攤宣傳該町的農特產品，並盼台灣觀光客早日到訪。（讀者提供）中央社 111年6月18日