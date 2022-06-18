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地方創生振興延長至8月 國發會再推線上購物管道

2022/6/18 14:20
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（中央社記者謝方娪台北18日電）為持續帶動地方創生店家業績，國發會再推動「地方創生線上PAY」線上購物管道，民眾透過台灣Pay綁定指定21家銀行金融卡，在線上掃碼結帳，與店家確認寄送地址後，即可在家等待收取商品。

國發會推動地方創生券及地方創生行動支付回饋，為持續帶動地方創生店家業績，國發會今天表示，不僅地方創生券及地方創生行動支付回饋活動延長至今年8月31日，更推出「地方創生線上PAY」線上購物管道。

國發會指出，民眾只要到地方創生券官網，確認店家可以宅配且使用「地方創生線上PAY」方式付款，使用台灣Pay綁定指定21家銀行金融卡消費，一樣可以享有30%現金回饋，並可直接在家等待收取商品。

國發會今、明2天另在台北花博舉辦「地方創生線上PAY」活動，現場有22家來自全台各地的地方創生店家，提供台灣地方特色伴手禮或美食，無法親臨現場的民眾即可使用「地方創生線上PAY」線上購物。

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國發會主委龔明鑫今天在開幕儀式指出，地方創生青年回鄉耕耘，將青春與汗水揮灑土地，歷經與長輩磨合，將努力果實以各種產品呈現給大家，每一項產品背後都是一段精彩創生故事，也是台灣的故事。

國發會也公布，截至今年6月13日止，第一波地方創生券使用累計消費達新台幣1466萬元，回饋金額1096萬元，第二波地方創生行動支付（台灣Pay現金回饋30%），今年前5月累計消費金額1.7億元，回饋金額5175萬元；兩波活動總計回饋6271萬元，受惠店家620（編輯：郭無患）1110618

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