健行科大改建圖書館惹議 教育部：會監督財務

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（中央社記者陳至中台北18日電）有媒體報導健行科大擬花新台幣3億元蓋新圖書館，教師擔心會使學校陷入財務危機。教育部今天指出，學校以自有經費興建無須報部，但教育部會監督私校財務狀況。

「鏡週刊」今天報導，健行科大校務會議通過，擬花3億元拆除並重建圖書館，部分教師擔心近年少子女化影響學校經營，大興土木會影響財務。

教育部今天下午以文字回應中央社指出，目前未接獲學校擬改建圖書館訊息，如果是以自有經費興建，屬學校自主事項，不須要報到教育部。

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不過教育部仍會定期監控私校財務狀況，目前健行科大可用資金約有新台幣11億元，可支應14個月經常性支出，財務狀況正常。如果學校財務惡化，影響校務運作，會有監督機制，若符合「私立高級中等以上學校退場條例」的條件，也可能列入預警或專案輔導學校。

另外，鏡週刊報導健行科大準備將只使用6年多的賓士公務車報廢。教育部表示，學校可依自訂的財產物品管理規定辦理車輛採購及財產報廢作業，無需報到教育部，但採購車輛僅限公務使用，且需符合校內公務車使用規定。（編輯：卞金峰）1110618