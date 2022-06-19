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雙北台東防高溫 吳德榮：午後山區留意較大雨勢

2022/6/19 08:30
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局發布高溫資訊，台東、台北、新北預估今天高溫達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今天午後山區及部分平地有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生機會，中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；台北市、新北市地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局提醒，蘭嶼、綠島及馬祖易有較強陣風，航行及作業船隻請注意安全；金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗炎熱，花東有極端高溫，應注意防曬、防中暑；「太平洋高壓」仍偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，有較大雨勢。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至25日「太平洋高壓」逐漸增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部雷陣雨範圍逐漸縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。（編輯：謝雅竹）1110619

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