2022諸羅城隍中元祭 推話劇、長壽餅拚觀光

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（中央社記者蔡智明嘉義市19日電）2022諸羅城隍中元祭將在7月26日晚上登場，今年嘉義城隍廟攜手阮劇團推出「城隍中元祭」話劇，製作「長壽餅」禮盒，包裝設計融入「城隍夜巡」元素，吸引觀光客參與。

嘉義市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川今天在城隍廟召開記者會，宣布2022諸羅城隍中元祭7月26日晚上登場，並安排阮劇團開場表演以嘉義城隍廟、東市場為背景的中元祭話劇。

賴永川致詞指出，今年城隍廟特別攜手阮劇團以話劇演繹「城隍中元祭」四大主軸「城隍開普」、「超渡拔薦」、「城隍夜巡」、「城隍聖誕」，提供年輕人表演的機會，也藉此增加年輕族群對於城隍廟的認識與連結。

另外，今年城隍廟和糕餅業者合作，首次推出「城隍長壽餅」，將「諸羅城隍中元祭」的城隍夜巡遶境祈福活動的元素放入長壽餅的包裝設計中，民眾吃了可保平安，送禮自用兩相宜，歡迎各地民眾來參與中元祭活動。

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賴永川說明，廟方每年農曆6月27日至7月1日舉辦「城隍開恩全嘉開普」，農曆8月1日鬼門關後遵循傳統進行「城隍夜巡夯枷解厄」祈福遶境，隔日舉辦「綏靖城隍聖誕千秋」慶典後，整個中元祭活動才結束。

黃敏惠市長接受媒體聯訪表示，嘉義城隍廟創建至今300餘年是地方重要的信仰中心，重要的觀光景點；祈求城隍爺眾神明庇佑，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情能夠早日結束，盡快回歸原本日常生活。（編輯：陳仁華）1110619