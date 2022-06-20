9大房仲業支持擴大租金補貼 數千門市協助民眾申請

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（中央社記者陳俊華台北20日電）「300億元中央擴大租金補貼專案」7月1日將開放申請，內政部次長花敬群今天說，已與9大仲介公司達成共識，全國數千家仲介店面除協助宣傳外，並將協助民眾上網申請、鼓勵房東支持。

行政院會3月通過擴大租金補貼專案，預計7月1日至8月31日開放線上申請，並擴大、加碼補助租金補貼。現行租金補貼戶數為12萬戶，方案擴大後，受惠戶數將增加至50萬戶，補貼金額總規模也由新台幣57億元，提高到300億元。

內政部透過新聞稿表示，花敬群今天率營建署及地政司，拜會9大仲介公司，達成合作協助宣傳擴大租金補貼方案共識，各仲介公司對有利租賃雙方的好政策都表示會全力支持。

內政部說，為響應政府政策，將在各仲介店面張貼海報、協助民眾上網申請、鼓勵房東支持等具體作為，同時善盡企業社會責任，內政部對此表達感謝。

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內政部表示，6月8日已與相關社福團體、仲介公會、租服公會在圓桌會議上充分討論，大家都全力支持行銷宣傳。包含永慶、東森、台灣、信義、住商、太平洋、中信、21世紀、群義房屋等主要仲介公司，預計全國約有數千家仲介將共同響應，協助提供諮詢與服務。

內政部指出，線上申請期間從民國111年7月1日上午9時到8月31日下午5時，不便上網申請的民眾，除民政及社政系統外，也可多加利用鄰近的仲介店頭尋求協助；相關資訊可至內政部不動產資訊平台「300億元擴大租金補貼專區」查詢，或在週一至週五上午8時至下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003洽詢。（編輯：蘇志宗）1110620