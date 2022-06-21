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吳德榮：27日前多高溫 30日觀察熱帶擾動發展

2022/6/21 08:35
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天發布高溫資訊，雙北等8縣市預防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，27日前大致晴朗炎熱，山區易有午後雷陣雨；30日左右菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，仍待觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後台北市、雲林縣、台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；新北市地區及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至27日「太平洋高壓」逐漸增強西伸、再逐漸東退，天氣變化不大。

吳德榮指出，今天至23日「太平洋高壓」增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。

吳德榮提到，24至27日「太平洋高壓」逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍略增多，仍有較大雨勢。

吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，30日晚間8時菲律賓東方海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%，是否能順利發展成颱，需持續觀察。（編輯：黃世雅）1110621

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