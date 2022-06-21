什麼都往嘴裡塞 花蓮女嬰異物卡支氣管險送命

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花蓮一名11個月大的女嬰因出現呼吸不暢等缺氧情形，被緊急送至醫院，經花蓮慈濟醫療團隊利用支氣管鏡深入，並將異物取出，發現是一支長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒，所幸取出後，女嬰恢復情況良好，21日順利出院返家。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮11個月大女嬰因正值口腔期，什麼都往嘴裡塞，吞下硬式隱形眼鏡吸棒導致缺氧，緊急送醫，所幸經花蓮慈濟醫療團隊利用支氣管鏡檢查取出後，女嬰恢復良好，今天順利出院。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，18日凌晨女嬰因出現呼吸不暢等缺氧情形，被緊急送至醫院時膚色已明顯變暗、意識不清且身體些微抽搐等缺氧症狀。

為避免女嬰持續缺氧造成身體損傷，當時在急診值班的兒科病房主任陳明群很快地幫嬰兒放入氣管內管，讓肺部獲得足夠氧氣，並立刻安排X光檢查，發現女嬰的左邊肺部呈現白色塌陷狀態，右肺部則有過度充氣現象，進一步做電腦斷層檢查，發現有異物卡在左支氣管入口。

醫療團隊利用支氣管鏡深入，並將異物取出，發現是一支長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒，所幸取出後，女嬰恢復情況良好，今天順利出院返家。

花蓮慈濟醫院兒童急重症科主任裘品筠表示，一般1至2歲以下的嬰幼兒處在口腔期，經常拿到東西就往嘴裡塞，臨床經驗上就曾有過小玩具、筷子，甚至是剪刀等異物誤入兒童身體的狀況。

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當幼兒吸入異物造成氣管堵塞，缺氧會導致膚色發紺，也會影響腦部，進而造成身體開始輕微抽搐，嚴重時可能導致窒息死亡。

裘品筠呼籲家長將家中小物品妥善收起，以避免不慎被孩子誤吞，嗆入氣管或滑進食道。若發生此意外時，家長可利用「孩童版哈姆立克法」盡快把異物排出；1歲以下身體體積較小的嬰幼兒，使用拍背方式協助孩子把異物咳出，並在急救同時，撥打119叫救護車，盡快送醫。（編輯：郭諭儒）1110621