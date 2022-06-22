莊人祥康復回歸主持記者會 陳時中連續3天缺席

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）疫情指揮中心發言人莊人祥完成7天居家照護，今天回歸主持疫情記者會；早已出關的指揮官陳時中快篩仍為陽性，雖代表陽性的線已變淡，但依舊選擇連續第3天缺席。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天已回歸實體辦公、開會，其接觸者社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥日前也快篩陽性，今天凌晨完成7天居家照護。

莊人祥今天回歸主持下午2時指揮中心例行記者會，他說，下午疫情記者會前，陳時中再次進行快篩，還是2條線，結果為陽性；雖然代表陽性的線已經變得比較淡，但陳時中自我要求高，仍然選擇缺席記者會，相信陳時中未來參加記者會機率越來越高。

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陳時中今天依舊有到指揮中心上班，也有參加疫情記者會的會前會議，針對外界傳言陳時中最快6月底會卸任指揮官，莊人祥說，「沒有聽說」，部長一直有來上班，指揮中心運作如常。他也強調，完成7天居家照護後，即可自動解除隔離，隨時戴好口罩，回歸上班崗位是沒有問題的。

莊人祥確診後首度露面，在主持記者會過程中，說話聲音稍微有氣無力，不如以前有精神，有媒體詢問莊人祥身體狀況，他說，昨天晚上已快篩陰性，身體相當好，現在喉嚨確實還有點怪怪的，至於聲音不如以前宏亮，可能與近日沒有運動，心肺功能變比較差有關。（編輯：陳政偉）1110622