個人化治療憂鬱疾病 北榮成立情緒精準醫療中心

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）世界衛生組織（WHO）預估憂鬱症將是影響全人類造成失能最嚴重的疾病，台北榮總成立「情緒精準醫療中心」，盼個人化精準診斷，找出對抗頑固型憂鬱症的解方，創新治療憂鬱疾病。

北榮「情緒精準醫療中心」今天上午揭牌啟用，有鑒於頑固型憂鬱症難治程度與治療方式的日益增加，由社區復健精神科主任李正達籌劃成立，運用最新人工智能科技、雲端技術、腦神經刺激治療及新型抗鬱藥物，提供憂鬱相關疾病個人化精準診斷及整合創新有效治療。

李正達說，WHO估算2030年憂鬱症將躍升成導致人類失能第1名的疾病，主要與三大原因有關，分別為精神醫療就醫比例低、藥物出現效果慢及藥物頑固憂鬱比例高，其中頑固型憂鬱症常伴隨著內外科共病、自殺率、退化失智風險增加，造成生活品質降低，對個人、家庭及社會造成極大負擔。

北榮曾收治過一名25歲年輕女性，憂鬱已1年多，憂鬱發作下伴隨嚴重遲緩及自殺意念，工作能力顯著下降，由於有反覆抗鬱劑治療效果不佳的病史，經運用人工智能預測後，發現對於特定腦神經刺激的抗鬱治療效果可能不錯，重覆經顱磁刺激（rTMS）3週後，憂鬱症狀明顯改善，也順利回歸職場。

李正達解釋，目前主要治療憂鬱症的方式為藥物治療與心理治療，但憂鬱症患者中有不低比例的個案對於抗鬱藥物治療效果反應不理想，所幸有新型態抗鬱治療加入，其中重覆經顱磁刺激（rTMS）是治療頑固型憂鬱有效的抗鬱腦神經刺激技術。

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但事實上，也不是所有的個案都對rTMS有反應，李正達說，臨床資料顯示，rTMS僅約4成多的憂鬱患者有療效，所以須利用大數據來精準預測患者的頑固程度，以及精準選擇以人為本的個人化腦神經刺激參數，增加治療成功率，這也顯示了個人化醫療重要性。

李正達說，成立情緒精準醫療中心，朝向個人化治療，及重臨床或研究是世界趨勢，北榮情緒精準醫療中心目標患者包含頑固型憂鬱症、腫瘤心理、慢性嚴重疼痛以及長新冠（Long-COVID）等，結合AI人工智能輔助預測、腦神經刺激、新型治療，減少污名化及家庭負擔，促使主動且持續就醫。（編輯：陳政偉）1110623