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各地高溫炎熱上看36度 午後留意雷陣雨

2022/6/24 08:21
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（中央社台北24日電）中央氣象局今天表示，各地多為晴朗穩定，午後在大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。白天高溫各地普遍可以來到攝氏33至35度，部分地區可能有36度以上高溫。

氣象局網站發布訊息指出，今天各地大多為晴朗穩定，僅東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後在大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，不時伴隨雷擊、強陣風，中午過後請大家留意天氣變化。

氣溫上，氣象局表示，夜晚清晨低溫為25至27度，白天高溫各地普遍可以來到33至35度，感受炎熱，且在大台北、中南部近山區或河谷地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機會，近中午前後紫外線偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分以免中暑。

另外，馬祖地區易有較強陣風出現，從事海邊及海上活動請注意安全；夜晚至清晨金門、馬祖地區容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多加留意。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏南風至東南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110624

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