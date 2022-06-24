台灣研究世界大會28日登場 首度移師美國

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）第4屆台灣研究世界大會將於28日舉行，主辦單位中研院今天說，這是首度移師美國舉行，今年主題為「成形塑造中的台灣」，會中也將討論發行「台灣研究百科全書」。

中研院今天發布新聞稿指出，與美國華盛頓大學將於台灣時間28日至30日共同舉辨第4屆「台灣研究世界大會」，這是首度前進北美地區舉辦。

中研院表示，這次大會主題為「成形塑造中的台灣」，來自世界各地的學者專家將從全球化視角聚焦台灣經驗，再從台灣放眼世界，探討主題涵蓋歷史與記憶、宗教及儀式、文學、視覺藝術、性別、經濟、社會、民主與政治、考古、環境變遷和原住民研究等。

中研院也提到，此次大會祕書長、中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌將代表中研院致詞歡迎所有與會學者，後續將以「後理論化台灣到台灣理論的建構」（From Theorizing Taiwan to Taiwan-Theories Making）為題進行專題演講。

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至於同日下午則將舉行「發布『台灣研究百科全書』電子版」圓桌論壇，蕭新煌將與荷蘭博睿（Brill）學術出版社主任Uri Tadmor教授和國內外8名百科全書副主編，將共同談論「台灣研究百科全書」發行構想，探討過去30多年來台灣研究累積的成果，以及對於未來各領域「台灣研究」的啟發。

中研院表示，研究大會以促進全球「台灣研究」風氣為目標，聯合台灣各大學及海外台灣研究學術機構社群，讓專家學者齊聚一堂，分享台灣研究的發現與成果，並交換意見，藉此拓展和提升未來研究的水準，更有助於強化台灣研究的國際網絡，為「台灣研究」建立世界性學術研究交流與合作平台。（編輯：陳政偉）1110624