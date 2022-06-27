北能離岸風電環評過初審 強化鯨豚影響減輕對策

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（中央社記者張雄風台北27日電）環保署今天召開北能離岸風電環評案初審會議，開發單位承諾會依經濟部所劃設的鳥類廊道、海纜舖設進行開發，並減輕對石虎、鯨豚影響等，環委建議補充修正後通過，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「北能離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位表示，本案依經濟部能源局「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」參與第三階段區塊開發。風場位置在台中市外海，離岸最近距離約35公里，面積188平方公里，最大裝置容量約1204MW。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮質疑開發單位的鯨豚報告，直言「廠商沒有實際調查」。他提到，協會處理鯨豚擱淺已25年，台中、彰化一帶海域都有非常多的鯨豚游動，日前他們也實際進行23次調查，有6次目擊，甚至同一天發現3種不同鯨豚物種的記錄，有非常多的證據證明這裡有非常多鯨豚出沒。

曾鉦琮強調，鯨豚不是只有中華白海豚，當地的露脊鼠海豚同為一級保育物種，也都是鯨豚類；看不見開發單位有針對噪音減緩的作為，會讓海豚聽力衰退或永久性喪失，造成鯨豚擱淺的機會上升。

環評委員也要求開發單位針對海洋哺乳類及鳥類提出影響減輕對策；並且強化說明與其他風場聯合設立鳥類及海洋哺乳類監測系統的具體執行方式；另說明纜線鋪設對海岸防風林、鯨豚（包括中華白海豚）可能造成的衝擊。

另外，就海纜舖設及上岸路徑、共通鳥類廊道劃設等未有確定規劃，環評委員希望開發單位能提出具體說明。

經濟部能源局表示，由於第三階段開發關於海纜上岸、鳥類廊道等共通性問題，會等到確認開發業者後再進行共同討論；比照一、二階段的作法是先由各開發單位承諾同意經濟部劃設，再依實際獲選廠商來規劃，最後報到環保署來審查同意。

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開發單位也承諾，會依經濟部所劃設的方式辦理；並承諾本計畫優先開發北側風場範圍，且風場東南角區域不布設風機；除特殊情形外，海纜埋設深度至少1.5公尺。

環委另外要求加強陸域範圍石虎的影響減輕對策，海域施工及監測船隻移動應避開海洋爬蟲類（綠蠵龜）遷移路徑，強化水下噪音對石首魚影響減輕措施等。會議歷時約3小時，建議補充修正後通過，送環評大會審查。（編輯：陳清芳）1110627