桃源國際藝術獎公布15名入圍者 2023年布展決選

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「2023桃源國際藝術獎」評審團評選出來自台灣、巴西、法國、阿根廷、香港、中國、祕魯、敘利亞、美國等共15名初選入圍者，並由桃園市長鄭文燦（左5）頒發入圍證書。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天在「2023桃源國際藝術獎」入圍記者會公布15名初選入圍者，將於明年3月進行布展及決選，將以開放態度、兼具國際及在地性，培育出更多優秀藝術人才。

「2023桃源國際藝術獎」評審團由桃園市立美術館長劉俊蘭擔任召集人，邀請世界知名藝術人士及獨立策展人高森信男（Takamori Nobuo）擔任評審。

評選出來自台灣、巴西、法國、阿根廷、香港、中國、祕魯、敘利亞、美國等國家地區共15名初選入圍者，並由鄭文燦頒發入圍證書。

鄭文燦出席在橫山書法藝術館舉辦的「2023桃源國際藝術獎」入圍記者會，他致詞時表示，「桃源國際藝術獎」每2年1屆，與台北美術獎、高雄獎並列為台灣3大當代藝術創作競賽。

鄭文燦指出，邁入第2屆的「桃源國際藝術獎」首獎獎金提高到新台幣60萬元，獎金總額也增加到145萬元，希望給予創作者更大鼓勵，而豐厚獎金也吸引全球62國家地區、共687組作品踴躍投件。

鄭文燦指出，「桃源國際藝術獎」第2屆徵件數量成長25%，代表獎項重要性及評審公信力受肯定，採取開放徵件方式，不限制參加者國籍身分，可培養更多在地化及全球化藝術人才，呈現出作品的豐富內容。

劉俊蘭表示，第2屆「桃源國際藝術獎」不只在徵件數量上有所成長，藝術家國籍更廣布亞洲、歐洲、南美洲、大洋洲、非洲等地區，見證全球化、去中心化的藝術現象。

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「2023桃源國際藝術獎」評審代表、獨立策展人高森信男指出，看到來自台灣及全球的新興創作者精彩提案，藝術家們運用多元媒材、以全球化的視覺語言，展現出國際水準作品，同時也不忘深化本地議題、關心環境變遷，開發獨特的藝術風格及美學語彙。

高森信男表示，期待明年進行決選展覽時，隨著邊境開放，來自全球的優秀入圍者可以親自參與，感受台灣及桃園在藝術發展上的前瞻視角。（編輯：戴光育）1110627