交通部加速建設遊艇泊位 114年增至1600席

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交通部推動「遊艇泊區整體發展計畫」，加速建設遊艇停泊設施，航港局預計民國114年全國遊艇專屬泊區，將可由目前18處增至24處，遊艇泊位數可從1138席成長至1600席以上，對全國遊艇泊位的供給，以及遊艇服務品質提升都有實質助益。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月28日

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部落實「向海致敬」政策，加速建設遊艇停泊設施，預計到民國114年，遊艇泊位將從目前1138席增至1600席，成長約40%。

交通部今天發布新聞稿，「遊艇泊區整體發展計畫」已獲行政院核定，交通部長王國材上午召集航政司、路政司、航港局、觀光局、台灣港務公司等單位，聽取航港局報告此計畫整體推動規劃。

航港局說，這項計畫總經費新台幣5.51億元，包括中央公務預算3.27億元、地方配合款2.24億元，另由台灣港務公司以民間投資方式，推動商港泊區建設營運，預計吸引民間資金26.41億元，推動期程從112年至114年。

航港局說，將透過補助12個縣市整體規劃，由航港局會同海委會、漁業署、觀光局等相關機關及專家學者共同成立輔導小組，以「全生命週期」概念，給予協助。

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航港局預計於114年全國遊艇專屬泊區，將可由目前的18處增至24處，遊艇泊位數可由目前1138席成長至1600席以上，對全國遊艇泊位的供給及遊艇服務品質的提升都有實質助益。

王國材說，「遊艇泊區整體發展計畫」改變過去遊艇泊區分散由相關機關各自規劃設置，改由航港局統籌整體規劃，透過系統性盤點，掌握市場供需，於商港或漁港適當區位增設遊艇泊區，或改善既有泊位設施，並串聯周邊觀光資源，有助於促進國內遊艇活動普及，鼓勵國人親近海洋、進入海洋，對台灣遊艇發展是一個新的開始，也是重要的里程碑。（編輯：管中維）1110628