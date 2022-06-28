3類降血脂處方藥恐傷肝胰 食藥署要求加註警語

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）降血脂常用choline fenofibrate、fenofibrate成分及statin類處方藥可能引起胰臟炎或肝臟功能不良，共242例通報。食藥署今天公告，部分將限縮使用對象，並要求限期加註警語。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻接受媒體聯訪表示，fibrate類與statin類成分藥品為降血脂普遍用藥物，年用量各約6000多萬、4.8億顆。

潘香櫻說，經臨床效益及風險再評估後，發現可能引起胰臟炎或肝臟功能不良，因此修訂藥品中文仿單的禁忌症與警語；今年截至目前為止，接獲2件疑似用藥導致胰臟炎，以及240件肝臟不良反應通報，沒有死亡個案。

潘香櫻說，含choline fenofibrate及fenofibrate成分藥品除加刊肝功能不良及胰臟炎風險等相關警語，禁忌症增列「膽結石」、「嚴重肝功能不良（包括不明原因的持續性肝功能異常）」等項，即這兩類型病患禁止使用。

至於statin類藥品，潘香櫻表示，建議應於包括用藥前、出現肝損傷臨床症狀時、提高劑量、更換藥品品項或臨床醫師認為需要時等狀況下，加強肝功能監測。

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潘香櫻說，已要求含choline fenofibrate、fenofibrate成分及statin類藥品的許可證持有商，應於112年2月28日前完成中文仿單變更，逾期未完成者將廢止其許可證。

食藥署提醒民眾，該等藥品屬於醫師處方藥，應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現任何身體不適，或發生不尋常的疲倦、虛弱、食慾不振、上腹疼痛、皮膚或眼白變黃等症狀，請立即告知醫療人員或尋求醫療協助。（編輯：管中維）1110628