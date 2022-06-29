選舉、戒菸哪個難？ 陳時中：短期來說選舉難

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）衛福部長陳時中今天上午出席「肺癌早期偵測計畫啟動」記者會，會前媒體問及選舉、戒菸哪個較難，他認為，短期來說，壓力密集的選舉難，但戒菸是長期較難，是長期抗戰。

衛福部自今年7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）補助，台灣是世界首個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

今年首度嘗試戒菸、被外界傳出將參選台北市長的陳時中今天上午記者會前聯訪時，有媒體好奇，對陳時中而言，戒菸難還是選舉難。他回應，選舉是短期、密集，所以難度高。

但陳時中也說，戒菸是要看長期的，戒菸1小時、1天都很簡單，戒菸1個月也可以，但戒菸1年、10年，永遠不抽菸是長期抗戰，「選舉短期難，戒菸長期較難」。

積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍日前在節目提到，若民進黨提出的候選人仇恨值太高，可能會被操作棄保，被解讀是在影射陳時中。對此，陳時中僅回應「不會吧，喜歡我的人也很多」。

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日前外界有傳言，面對投入台北市長選舉，陳時中曾表態及時搭上火車就要去搭，當初面對媒體追問，他僅說，火車現在不多，現在都是高鐵比較多。今天再度有媒體詢問，林佳龍也想選台北市長，是否會祝福林佳龍搭上這班列車，或陳時中會先搭上高鐵，陳時中說，「車票都還沒有買」。

陳時中說，外界猜測他的競選辦公室疑與小英教育基金會在同棟大樓，這消息好像不正確，不過他也不是那麼清楚，民進黨內部對於由他參選北市長有討論， 但黨內最大共識是疫情顧好，今天不會是部長任內最後一個活動，「之後還會看到我」，請辭部長選舉一事，時間到會向各界報告。（編輯：黃世雅）1110629