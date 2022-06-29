基本工資調漲否第三季討論 先解讀物價數據

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（中央社記者張雄風台北29日電）勞動部今天召開第2季基本工資工作小組會議，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛會後表示，今天會議針對不同物價指數、經濟成長率等數據做解讀，進一步細節待第三季再討論。

黃維琛表示，以往也曾有過在8月召開委員會，去年因疫情三級警戒則是到10月才開，目前疫情有趨緩的跡象，可能接下來經濟數據會更明確，進而推估明年再來做決定；會再與委員討論開會時間，應該還是第三季。

關於今天討論的內容，黃維琛說明，主要針對如消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）及躉購物價指（WPI）數進行解讀，另外也參考主計總處的全年經濟成長率等。

黃維琛指出，委員提到WPI相較於去年同期是增加14%，PPI增加12.3%，但CPI僅增加3%，也就是生產者的成本比較高，但層層遞減到了消費者就沒那麼多；另外依照最近電價調漲，國外廠商訂單變化，這些情況可能會有遞延效應。

提到電價，黃維琛說，資方、勞方都都對這個事實有了解。如資方委員也都能理解電價該漲而不漲，對於公營事業的壓力很大，早晚會需要平衡；勞方也知道這部分的影響，關心這一連串下來是否會影響CPI。

另外，勞資雙方交換意見中也提到，餐飲業、住宿業等受到COVID-19疫情影響，雖然有交通部的方案，大家對提升國旅有期盼，但不知道成效如何，還要再觀察。

黃維琛說，也有委員提到若是要解決邊際勞工的經濟困難，建議比照去年的措施，如薪資補貼和賦稅減免等；怎麼做還是會在第三季再討論。

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雖然在最低工資法草案有訂應參採或得參採指標，但黃維琛說，也有委員認為還是要審酌當下各項數據來判斷，即使從單一指標來看，每一年可能要面臨的問題不同，需考慮用什麼方案、哪些指標來參考會比較適合。

至於是否會與外勞薪資脫勾，黃維琛表示，基本工資處理的是邊際勞工，外勞則有留才方案，可以讓優秀的移工留台，相當程度的化解缺工情況；至於各企業給勞工的條件、留才的需求、提供的薪資，還是由事業單位來評估，若勞工有證照在身，代表有能力爭取自己的條件。（編輯：陳清芳）1110629