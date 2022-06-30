飼料7月漲傳蛋價蠢動 農委會：淡季調漲空間不大

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會今天表示，飼料雖然從7月起每公斤調漲0.4元，但是接下來暑假學校午餐暫停進入淡季，加上雞蛋產地價每台斤40.5元為7、8年來最高峰，也已逾2個月，推測雞蛋漲價空間不大。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時指出，目前雞蛋產地價每台斤新台幣40.5元，是4月20日迄今都如此，已持續2個月以上，為7、8年來最高峰。

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他並說，由於7月起，飼養豬、雞的飼料每公斤將調漲0.4元，所以蛋價會不會因此調升受到關注，但是7、8月暑假學校午餐暫停，天氣也熱，向來是雞蛋銷售的淡季，雖然蛋價在今年農曆春節過後不再凍漲，已回歸市場機制，推測雞價在淡季的調漲空間不大，而目前最平價的10顆裝洗選蛋零售價約55到60元間。

江文全補充，春節前雞蛋凍漲時，產地價每台斤34.5元，春節後不再凍漲時，2月升至36.5元，之後3月中旬、18日左右約是38.5元，4月20日已40.5元，維持至今。（編輯：陳政偉）1110630