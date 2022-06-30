唐獎澄清依創新和貢獻評選 沒考量區域性分配

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（中央社記者陳至中台北30日電）唐獎第5屆得主日前揭曉，部分學者投書媒體，質疑唐獎得主多來自英語系國家。唐獎教育基金會執行長陳振川今天澄清，各獎項是依創新及貢獻評選，而非考量區域性分配。

第5屆唐獎4大獎項得主於6月中旬陸續揭曉，近來部分學者投書媒體，指唐獎獎金高達新台幣5000萬元，受到國際注目，卻繞不過英語獨尊的文明框限，華人得主太少，連漢學獎得主都必須熟悉英文，在得到西方肯定後，才能繞一圈回到東方接受獎勵。

陳振川今天接受媒體聯訪表示，唐獎是台灣唯一的世界級學術大獎，邀請國際著名專家、學者和諾貝爾獎得主成立專業、獨立的評選委員會。評選時採推薦模式，邀請學術機構和個人推薦候選人，再從中挑出得主。

陳振川表示，唐獎是依創新和貢獻評選，4個獎項是分組獨立評選，沒有考量國籍、種族、性別和宗教，更不可能以區域分配得獎人。且目前只辦了5屆，不可能大家都有獎，或是輪流平均給獎。相信隨著時間拉到20、30年，涵蓋區域會更大，一定會有更多華人及來自各地區的人得獎，「現在談那個區域沒人得獎，還太早。」

陳振川也以諾貝爾獎比較，至今947名得主中，女性58名（占6%）、華人12名（占1.3%，算入達賴喇嘛為13名，占1.4%）。首次出現的華人得主楊振寧、李政道是於1957年得獎，距諾貝爾獎成立已56年。

唐獎於2014年首度頒獎，至今30名得主，女性有8名（占26.7%）、華人3名（占10%），且首屆就有女性（格羅．哈萊姆．布倫特蘭 Gro Harlem Brundtland）、華人（余英時）得獎。

陳振川也提到，諾貝爾獎剛成立時也有許多爭議，例如瑞典國王不認同把獎項頒給外國人；也有人質疑諾貝爾的財富是靠販賣炸藥而來，是「不義之財」。然而至今100多年，已無人否認諾貝爾獎對人類文明的深遠影響。

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「如果諾貝爾獎只頒給瑞典人，那個格局就只在瑞典而已。」陳振川強調，唐獎創辦人尹衍樑是秉持著無私奉獻的理念，有感於人類享受文明和科技便利之時，也承受著永續發展等問題，才會創設唐獎。

對於漢學獎得主頒給牛津大學教授潔西卡．羅森（Jessica Rawson），陳振川表示，漢學在今日，已轉換成廣義華夏文明研究的通稱，希望藉由漢學打破東與西、國與國，今與古的學術範疇限制。羅森廣闊的研究成果，展現出不同區域間的互動交流，千百年綿延不絕，既使是最微小的一個器物或圖示，都可看見互動的脈絡。（編輯：陳政偉）1110630