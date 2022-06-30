陳吉仲：原物料7、8月後回穩 農產成本將降低

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天表示，黃豆、玉米等原物料約漲到7、8月，過後開始回穩，飼料價格會跟著回穩，農產生產成本可降低，蛋價由市場決定。

陳吉仲出席今周刊舉辦的「第五屆台灣大未來國際高峰會－黃金十年 預見2032的台灣」論壇，會前接受媒體聯訪時，針對媒體報導飼養豬、雞所需飼料，7月每公斤將上漲新台幣0.4元，會不會牽動農產品價格上揚，提供上述資訊。

陳吉仲說，現在飼料價格上揚的因素包含受到黃豆、玉米等原物料波動影響，而原物料波動與俄烏戰爭及近2年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致國際船期運作塞港有關，為此，農委會從今年初起就不斷提供相關資訊回應社會關注。

他表示，這波黃豆、玉米上漲，大概會漲到7、8月，過後會開始回穩，飼料價格就會跟著回穩，然後農民的生產成本就會降低。

農委會畜牧處補充，上週國內的玉米現貨為每公斤12.7到12.8元，同期黃豆現貨每公斤17.5到17.55元；原物料製成的飼料，則是養豬的飼料每公斤16、17元，禽用飼料每公斤20元，7月每公斤將調漲0.4元。

陳吉仲說，飼料業者的漲幅遠低黃豆、玉米的上漲幅度，因為政府有祭出配套措施因應，包含營業稅減免會持續進行，農委會也會更加大力道釋出公糧陳米，以降低使用價格上漲的飼料玉米用量製作飼料，藉此縮減飼料價格波動的程度。

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陳吉仲舉例，農委會今年已釋出30萬公噸公糧陳米製作飼料，將近是原本一個月的飼料玉米需求量；其次，國內要種植5萬公頃硬質玉米的政策也會大力推動；其他相關格外品，例如使用甘藷等當飼料添加物；透過以上種種，盡一切方式讓飼料價格上漲幅度遠低於國際市場的上漲幅度。

他說，至於農產品、畜產品雞蛋等是否上漲，農委會尊重市場供需，雞蛋（從4月20日起）產地價每台斤40.5元，為近年來的新高；當然，農民要有合理利潤才會生產，因此雞蛋產地價最終由市場供需決定。（編輯：管中維）1110630